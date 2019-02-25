Macron ABD'nin Suriye'de asker bırakmasından memnun

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararından memnun olduğunu söyledi.

Macron, Elysee Sarayı'nda Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü. İki lider görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

"Fransa teröre karşı askeri ve siyasi olarak Irak'ın yanında olmaya devam edecek." ifadelerini kullanan Macron, ülkesinin savunma ve güvenlik konularında Irak ile iş birliğini güçlendireceğini belirtti.

Macron, Irak'ın bölgede önemli rol oynadığını ve ülkenin istikrara kavuşması için Fransa'nın desteğini sürdüreceğini söyledi. Irak'ın Sincar kentinin yeniden inşasına 2 milyon avro katkıda bulunacaklarını ve bir hastanenin finansmanını sağlayacaklarını ifade eden Macron, Irak'a ayrıca 1 milyar avro vereceklerini dile getirdi.

Macron, ABD'nin yaklaşık 200 askerini bir süre daha Suriye'de bırakma kararına ilişkin, "Karardan memnuniyet duyuyorum. Bu karar özellikle sahada İŞİD'e karşı mücadele edenlerin yanında olma ihtiyacına cevap veriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanı, gelecek aylarda Irak'a bir ziyaret gerçekleştireceğini dile getirdi.