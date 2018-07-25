Macron, 1 Mayıs'ta eylemci döven koruması hakkında konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanı Alexandre Benalla’nın 1 Mayıs'ta polis kaskıyla göstericileri darp ettiği görüntüler hakkında sessizliğini bozan Macron, Benalla'yı suçlu bulduğunu söylerek, davranışını 'ihanet' olarak niteledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un güvenlik danışmanlarından Alexandre Benalla’nın Paris’te düzenlenen 1 Mayıs gösterileri sırasında polis kaskı giyerek eylemcileri darp ettiği görüntüler Fransa’da büyük tartışmalara yol açmıştı. Skandal olayın ardından özel kalem personelinde değişikliğe giden Macron, konuya dair açıklama yaparak Benalla'nın davranışını “ihanet” olarak niteledi ve Benalla’yı suçlu bulduğunu ekledi.

'SORUMLU BENİM'

“Örnek bir cumhuriyet hiç hata yapmamak anlamına gelmiyor. Etrafımda ve kabinemdeki hiç kimse kurallardan muaf ya da korunmuş değildir” ifadelerini kullanan Macron, sorumlunun yalnızca kendisi olduğunu belirterek “Alexandre Benalla’ya güvenen kişi bendim” dedi.

OLAYIN ARDINDAN BENALLA'YA ÖZEL ARAÇ VE LÜKS KONUT SERVİS EDİLDİ

Eleştirilerin odağındaki Elysee Sarayı, saldırıyı bildiği halde iki aydan uzun süre bunu kamuoyuyla paylaşmamakla suçlanıyor. Benalla’nın göstericilere saldırdıktan sonra, iki hafta işinden uzaklaştırıldığı ancak daha sonra görevi değiştirilerek mesleğe geri dönmesine izin verildiği ortaya çıkmıştı. Le Monde gazetesinin eriştiği diğer bilgilere göre ise açığa alınmasına rağmen Benalla'ya Haziran ayında sadece Elysee Sarayı'nda çalışanların yararlanabildiği lüks bir konut, araç ve özel sürücü tahsis edildi.

Meclis'te kurulan soruşturma komisyonuna konuya ilişkin ifade veren İçişleri Bakanı Gerard Collomb, Benalla hakkında soruşturma açma yetkisinin kendisine ait olmadığını öne sürerek "Bu işi yapması gereken makam Elysee Sarayı ve Emniyet Müdürlüğü'ydü" ifadelerini kullanmıştı.