Macaristan’da yabancı karşıtı anayasa değişikliği ve Soros'u Durdur yasası onaylandı

Macaristan Parlamentosu, ülkeye yabancıların yerleşmesini yasaklayan anayasa değişikliğini ve ABD'li milyarder George Soros tarafından hazırlandığı iddia edilen 'plan'a karşı mültecileri hedef alan 'Soros’u Durdur' adlı yasayı dün aynı oturumda onayladı.

Macaristan Parlamentosu'nun hükümetin sunduğu değişiklik tasarısını onaylamasının ardından mülteci karşıtı önlemler ülkenin anayasasına girdi.

Anayasa değişikliği için gerekli olan üçte iki çoğunluğa sahip olan iktidar partisi FİDESZ ve Hristiyan Demokratlar ittifakına, radikal sağcı JOBBİK partisi de destek verdi. Ezici bir çoğunlukla onaylanan anayasa değişikliği "Soros'u Durdur" olarak anılan mülteci karşıtı yasanın onaylanmasıyla aynı gün ve aynı oturumda gerçekleşti.

'MACARİSTAN'A YABANCILAR YERLEŞTİRİLEMEYECEK'

Anayasada yapılan değişikliklerle göçmen ve mülteci hakları sınırlandırıldı. Yeni Macaristan anayasasına göre "Macaristan'a yabancılar yerleştirilemeyecek, Macaristan'a "mülteciler için güvenlikli sayılan ülkeler" üzerinden gelen ve o ülkelerde tehdit altında olmayan bir mülteci Macaristan'dan sığınma hakkı alamayacak, yasadışı göçmen akımına karşı düzenin korunması kolluk kuvvetlerinin asli görevleri arasında olacak".

Yeni anayasada "Her devlet kurumunun asli görevi toplumdaki Macar kimliğinin ve Hristiyan kültürün korunmasıdır" ifadesi de yer aldı. Yeni anayasal düzenlemeyle "sokaklarda daimi bir şekilde evsiz hayat sürdürmek yasaktır" hükmü de anayasa kapsamına alındı.

Macaristan Parlamentosu dün ayrıca seçimlerde hükümet tarafından temel propaganda malzemelerinden biri haline getirilen "Soros'u Durdur" yasasını da kabul etti. Avrupa'nın etnik kimliğini bozmak için Macar asıllı ABD'li milyarder George Soros tarafından hazırlandığı iddia edilen plana karşı hükümet yasa çıkaracağını ilan etmişti.

İLTİCA TALEBİNDE BULUNANLARA YARDIM EDENE CEZA

Dün parlamentoda kabul edilen "Soros'u Durdur' yasası, sivil toplum kuruluşlarının, iltica talebinde bulunanlara yardım etmelerini sınırlamak üzerine kurulu. Sığınmacılara ve iltica talebinde bulunanlara yardım eden kişi ve kurumların suç işlemiş sayılmasını sağlayan yasa, hapis cezasını öngörüyor. Yasa AB düzenlemeleriyle çelişiyor.

Macaristan Devlet Başkanı Viktor Orban'ın, kendisi de Macar asıllı olan ABD’li milyarder George Soros’un ülkedeki kurumlarını açık bir şekilde hedef aldığı biliniyor. Son seçimlerde Orban’ın kampanyasının temel sloganı “Soros’un kazanmasına izin verme”ydi. Orban’ın partisi sağcı FİDESZ meclisteki koltukların üçte ikisine sahip.

Macaristan, AB’nin mülteci politikasına karşı Birlik içindeki muhalif kampın başını çeken ülke. Avrupa'nın önde gelen iki kuruluşu, Avrupa Konseyi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Macaristan’ın yeni yasasını “keyfi” ve belirsiz olmakla eleştirdi ve Avrupa yasalarına aykırı olduğunu açıkladı.