Macaristan'da seçim günü

Macaristan seçimleri bugün yapılıyor. Viktor Orban'ın bir dönem daha iktidarda kalması bekleniyor.

Macaristan'da bugün seçim günü.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın üçüncü dönemde de iktidarda kalması bekleniyor. Yolsuzlukla suçlanan Orban'ın partisi, anketlere göre ilk sırada görünüyor.

Buna karşın Orban'ın partisinin mecliste üçte iki çoğunluğu sağlayıp sağlayamayacağı merak ediliyor.

Seçimlere katılım oranının yüksek olması durumunda Orban'ın partisi FIDESZ'in üçte iki çoğunluğu sağlayamayacağı söyleniyor.

Orban, sığınmacı ve işçi düşmanı politikaları ve ABD Başkanı Donald Trump'a desteğiyle biliniyor.