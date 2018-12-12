Macaristan'da kölelik yasası: Fazla mesai saati 250'den 400'e çıktı

Macaristan'da 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor. Kanunun 'patronların lehine' olduğunu belirten binlerce geçtiğimiz günlerde eylem düzenlemişti.

Macaristan'da sendikaların tepkilerine rağmen yıllık fazla mesai saatlerinin artırılmasını öngören yasa tasarısı parlamentoda kabul edildi.

1 Ocak 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yeni kanuna göre, halihazırda 250 saat olan yıllık fazla mesai süresi 400 saate çıkarılıyor.

İktidar partisi Fidesz (Macar Yurttaş Birliği) tarafından parlamentoya sunulan ve 52 "hayır" ve 1 ''çekimser''e karşı 130 "evet" oyuyla yasalaşan kanun ile "patronların taleplerinin yerine getirildiği" düşünülüyor. Kanunun çok uluslu şirketlerin lehine işleyeceğini belirten sendikalara karşı Fidesz, kanunla fazla mesai yapmak isteyenlerin önündeki "bürokratik engellerin" kaldırıldığını savunuyor.

Kanunun parlamentoda oylanması sırasında Meclis Başkanı'nın oturumu başkanlık koltuğu yerine kendi sandalyesinden yönetmesi tepki çekti.

Fazla mesai düzenlemesinin parlamentoda kabul edilmemesi için binlerce işçi başkent Budapeşte'de 8 Aralık'ta eylem yapmıştı.