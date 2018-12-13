Macaristan'da 'köle yasası' tepkilere yol açtı

Macaristan hükümetinin iş kanununda yaptığı düzenleme tepkilere yol açtı. Meclis önünde düzenlenen protestoda polis ile göstericiler arasında gerginlik yaşandı.

Macaristan hükümetinin dün erkan saatlerde iş kanununda yaptığı düzenleme tepkilere yol açtı.

Viktor Orban hükümeti tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre, işveren işçiden yılda daha önceden olduğu gibi 250 saat değil, 400 saat fazla mesai yapmasını talep edebilecek. Bazı işçiler için ise fazla mesainin haftada 8 saate kadar çıkabilmesi öngörülüyor. Buna ek olarak, patron işçiye hakkı olan fazla mesai ödemesini daha önce olduğu gibi bir yıl değil, üç yıla kadar erteleme hakkına sahip olacak.

'KÖLE YASASI'

Sendikaların tepkisini çeken yasal düzenleme, dün olduğu gibi bu akşam da parlamento binasının önünde protesto edildi.

"Köle yasası" olarak adlandırdıkları yasal düzenlemeyi protesto eden göstericiler, "Hainler, hainler" ve "Orban cehenneme git" sloganları attı.Bazı göstericilerin Avrupa Birliği bayrağı taşıdığı görüldü. Polis ile göstericiler arasında zaman zaman ufak çaplı çatışmalar yaşandı.