Mac kullanıcıları böyle izlenmiş

Mac bilgisayarlara sızan bir yazılım, kullanıcıların izlenmesine olanak tanımış.

ABD'li bir adamın "Fruitfly" adı verilen bir yazılımla Mac bilgisayarlara sızarak kullanıcıları izlediği ortaya çıktı. Casusluk yapan yazılımın gizlice kameraları da izlediği belirtiliyor.

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre 28 yaşındaki Phillip Durachinsky'nin Mac kullanıcılarını izlemenin yanı sıra, çocuk pornosu da bulundurduğu ortaya çıktı.

Durachinsky'nin söz konusu yazılımı 13 yıldır bilgisayarlara yüklediği ve bu yazılımla "bilinmeyen kurbanları izlediği, dinlediği ve kişisel verilerini ele geçirdiği" aktarılıyor.

ABD'li adamın çocukları da bu yöntemle izlediği bildiriliyor.