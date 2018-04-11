Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi, Moskova'nın Suriye'ye olası bir saldırıda Rus vatandaşların göreceği zarar konusunda ABD'yi askeri kanallar dahil her türlü kanaldan uyardığını söyledi.

Bir Rus diplomat Moskova'nın ABD'yi Suriye'ye bir saldırı başlatma konusunda uyardığını söyledi.

Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çizhov, Moskova'nın Suriye'deki olası bir saldırıda Rus vatandaşlarının göreceği zararlar konusunda Washington'u uyardığını söyledi.

Kazara ya da başka şekilde Rusya vatandaşlarının göreceği zarar konusunda ABD'nin hem kamusal hem de özel kanallardan -askeri olanlar dahil- uyarıldığını belirten Çizhov, kimyasal silahlarla gerekçelendirilmiş bir olası saldırının "hiçbir zaman gerçekleşmemiş bir şeye yanıt" anlamını taşıyacağını vurguladı.