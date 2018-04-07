Lula direnişe geçtiğini ilan etti

Hakkında 12 yıla hükmedilen ve tutuklu yargılanmasının 4 Nisan’da onaylanmasıyla bugün teslim olması istenen Brezilya eski başkanı Lula da Silva teslim olmadı. Kendisine savunma hakkı verilmediğini ve yargı sonucunu tanımadığını ileten Lula, Metalurji İşçileri Sendikası São Bernardo (São Paulo) şubesinde direnişe geçtiğini resmi olarak ilan etti.

Brezilya’nın önemli siyasi kişiliklerinden, İşçi Partisi lideri ve Brezilya eski başkanı Lula Ignacio da Silva'ya, kanıt olmaksızın, bir tripleks binanın başkanlığı sırasında kendisine hediye edildiği iddiasıyla 12 yıl hapis cezası verilmişti, Lula'nın tutukluluk hali 4 Nisan’da Yüksek Mahkemece görüşülmüş ve tutuklanmasına karar verilmişti.

Yıkama Yağlama Davası’nın başsavcısı ve Lula’nın tutuklaması sürecine önderlik eden Sergio Moro, Lula’nın 6 Nisan 2018 saat 17.00 itibariyle teslim olmasına karar vermişti. Diktatörlük döneminde kendisinin de önderlik ettiği Metalurji Sendikası’nın São Bernardo (São Paulo) şubesinde Moro’nun kararını bekleyen Lula, tutuklama kararının onaylanmasının ardından teslim olmayacağını ve direnişe geçtiğini açıkladı.

An itibariyle sendika önünde Yüksek Mahkeme’nin kararıyla birlikte bekleyişe geçen İşçi Partisi ve Topraksızlar Hareketi üyelerine yüzlerce Çatısız İşçiler Hareketi üyeleri, işçi birlikleri, parti temsilcileri de katılmış durumda. Sivil darbeyle görevinden azledilen seçilmiş son başkan Dilma Roussef, milletvekili, solcu partilerin milletvekili ve senatörleri, PSOL ve PcdoB başkan adayları, Lula’nın direnişine destek vermek üzere sendika binasındalar.

Federal polis, Lula’nın teslim olmaması ve direnişe geçmesi üzerine avukatlarla görüşmeler yapılacağını açıkladı. Hemen ardından sendika binasından gazeteciler çıkarıldı.

Rio de Janeiro ve São Paulo başta olmak üzere, büyük kentlerde Lula’ya destek eylemleri gerçekleştiriliyor.

NEDEN LULA SAO BERNARDO'DA?

São Bernardo do Campos ülkenin Topraksızlar Hareketi'nden sonra en büyük ve örgütlü işçi hareketi Çatısız İşçi Hareketi'nin (MTST) güçlü olduğu bir taşra şehri. MTST, burada barınma hakkı için büyük işgal eylemleri gerçekleştiriyor. Lula’nın bulunduğu sendika binasına eylemlerle gelen MTST hareketi lideri Guilherme Boulus, şu anda Lula ile birlikte. Boulus ekim ayında gerçekleştirilecek başkanlık seçimlerinde Amazon yerlileri liderlerinden Guajajara ile birlikte PSOL’un başkan adayı. Baulus, Lula’nın en büyük destekçilerinden.

MTST ile birlikte PCB, PcdoB, PSOL, MST ve CUT Lula’nın direnişine destek olan başlıca parti ve işçi hareketleri.