Luhansk ve Donetsk seçimleri öncesi, Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan Rusya'ya tehdit

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yarın yapılacak seçimlerin Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracağını söyledi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Pavel Klimkin, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Lugansk Halk Cumhuriyeti (LHC) ile Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) yarın yapılacak seçimlerin Rusya’ya karşı uygulanan uluslararası yaptırımları ağırlaştıracağını söyledi.

Klimkin, Twitter hesabından yayınladığı video mesajında, Donbass’ta yapılacak seçimleri Ukrayna'ya karşı işlenen bir suç olarak nitelendirerek "Elbette bu suçun bir cezası olacak, elbette, yaptırımlar şeklinde" dedi.

"Ortaklarımızla birlikte bunun üzerinde çalışıyoruz" diyen Klimkin, Rusya’yı barış istememekle suçlayarak Donbass sakinlerinden seçimlerde oy kullanmamalarını istedi. Klimkin, Donbass sakinlerinin oylarının ancak Kiev orada seçim düzenlediğinde önem arzedeceğini öne sürdü.