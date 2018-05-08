'Lübnanlılar ABD-İsrail-Körfez ittifakının oyununu reddetti'

Lübnan seçimlerinde Hizbullah’ın zaferi, Lübnanlıların ülkeleri üstünde ABD-İsrail-Körfez ittifakının oyun oynamasına izin vermedikleri şeklinde yorumlandı.

Lübnan’da dokuz yıl aradan sonra ilk kez yapılan seçimlerin resmi sonuçları hâla açıklanmazken, İçişleri Bakanı Meşnuk, Akkar kentinde oyların yeniden sayılması nedeniyle buradaki sonuçların açıklanmasının geciktiğini duyurdu.

Lübnan’da 2009 yılından sonra ilk kez yapılan genel seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre, Hizbullah ve Emel Hareketi ittifakı, Cumhurbaşkanı Mişel Avn'ın partisi Özgür Yurtseverler Hareketi ile Başbakan Saad Hariri'nin partisi Müstakbel Hareketi'ne karşı büyük ilerleme kaydetti.

İçişleri Bakanı Nihat Meşnuk dün gece yaptığı basın toplantısında resmi sonuçların 48 saat içinde bakanlığın internet sitesinden duyurulacağını açıkladı, seçimlere katılım oranının yüzde 49,2 olduğunu belirtti.

HARİRİ MECLİS’TE 12 SANDALYE KAYBETTİ

Resmi olmayan sonuçlara göre seçimin en büyük kazananı 128 sandalyeli mecliste 67 sandalye kazanan Hizbullah ve müttefikleri, en büyük kaybedeniyse Meclis’teki sandalye sayısını 33’ten 21’e gerileten Hariri’nin Müstakbel (Gelecek) Partisi oldu. Ancak Lübnan’da yasalara göre başbakan yalnızca Sünni olabildiği için Hariri’nin başbakanlığa devam edeceği belirtiliyor. Öte yandan 111 kadın adaydan 6’sının meclise girmeye hak kazandığı öğrenildi.

SURİYE BELİRLEYİCİ FAKTÖR

Yakın Doğu Haber’den Alptekin Dursunoğlu ülkede 2005, 2009 ve 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen üç seçimde de belirleyici olanın Suriye faktörü olduğuna işaret etti.

Dursunoğlu, Suriye karşıtlarının iddialarının aksine Hizbullah’ın 2013 yılında Suriye savaşına girmesiyle Lübnan’a yönelik güvenlik tehditlerinin artmadığını tam aksine sona erdiğini belirterek, dünkü seçimlerde Hizbullah’ın kazandığı başarının arkasında bunun da yattığını belirtti.

SUUDİ-İSRAİL YAKINLAŞMASINA ÖFKE

Yine Dursunoğlu’na göre Suudilerin İsrail’le yakınlaşması, Saad Hariri’yi Riyad’da rehin alması ve istifaya zorlaması, Hariri’nin Hizbullah’ın desteği ve Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın diplomatik girişimleri sonucu ülkeye dönebilmesi, Hariri yanlılarını bile öfkelendirdi. Lübnanlılar Suudilerin kendi çıkarları için Lübnan’ı iç savaşa sürüklemek istediğine inanmaya başladı.

SEÇİM SİSTEMİ DEĞİŞTİ

2005 ve 2009’daki seçimlerde uygulanan çoğunluk sistemine dayalı seçim yasasının değiştirilmesinin de Hizbullah’ın seçim başarısına etkisi oldu. 2018 seçimlerinde her ittifakın aldığı oy kadar milletvekili çıkarmasına imkan sağlayan nisbi sisteme dayalı seçim yasası uygulandı.

FEHİM TAŞTEKİN: LÜBNANLILAR BATI-İSRAİL-KÖRFEZ İTTİFAKININ OYUNUNU REDDETTİ

Gazete Duvar’dan Fehim Taştekin de dünkü seçim sonuçlarını “Lübnanlılar ülkeleri üzerinde savaş ve kriz senaryoları yazan Batı-İsrail-Körfez ittifakının istediği oyunu oynamayı reddetti” diye yorumladı. Taştekin bu seçimin, Hizbullah’ın 2013’te Suriye savaşına dahil olarak aldığı ciddi risklerin halk nezdindeki karşılığının görülmesi bakımından önemli olduğunu belirterek “Hizbullah’a karşı olup da ‘Hizbullah’ın müdahalesi olmasaydı Nusra Cephesi ve IŞİD Lübnan’ı yutmuştu’ diyenlerin çok olduğunu biliyorduk” diye yazdı.

İSRAİL İÇİN CAYDIRICI MI, KIŞKIRTICI MI?

Taştekin, seçim sonuçlarıyla ortaya çıkan tabloda İsrail, ABD ve Suudi Arabistan gibi güçlerin Hizbullah’ı silahsızlandırma hedeflerine Lübnan içinden üretilecek baskılarla ulaşamayacaklarının görüldüğünü belirterek bu durumun İsrail için “caydırıcı” mı yoksa “kışkırtıcı” olacağının kritik bir soru olduğunu kaydettiği yazısında şöyle dedi:

“İsrail’in saldırganlık tarihine baktığımızda bir sorunu farklı beklentiler eşliğinde daha büyük kriz ya da savaş çıkartarak çözme stratejisine başvurduklarını görüyoruz. Mesela Filistinli mültecilerin yığılmasının ardından direnişin kumanda merkezi haline gelen Lübnan’da FKÖ’yü sürmek için Lübnan’a girmeyi kafaya koyduklarında Lübnan siyasetini dizayn edip İsrail’i tanımasını sağlamayı ve bu örneği Ürdün’e de dayatmayı hedefliyorlardı. 1982 işgali bu hesaplarla başladı.

Yani 2000 ve 2006 yenilgisinin yanı sıra Hizbullah’ın Suriye savaşında eriştiği kapasite ilave caydırıcı etki yaratsa da İsrail sağının alabileceği riskler normal mantığın kapsama alanını aşıyor.”