Lübnan'la Norveç arasında petrol anlaşması

Lübnan ve Norveç arasında petrol sektöründe kapasite artırım ve yardım anlaşması imzalandı.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı'nca yayımlanan açıklamaya göre Lübnan'la Norveç arasında petrol sektöründe kapasite artırımı ve yardım anlaşması imzalandı.

Norveç Kalkınma İşbirliği Kurumu'nun taraf olduğu anlaşma 2018-2020 yılında petrol konusunda yapılacak işbirliğini kapsıyor.

Lübnanlı yetkililerin açıklamalarına göre anlaşmayla birlikte Norveç, Lübnan'ın petrol ve doğalgaz arama çalışmalarına yardımcı olacak. Blok 4 ve blok 9 olarak bilinen bölgelerde petrol araması yapılması öngörülürken, Lübnan'ın 2019 başlarında denizde petrol ve doğalgaz aramalarına başlayacağı kaydediliyor.

Norveç açıklamasındaysa "Norveç petrol kaynaklarının sorumlu idare edilmesini, toplumsal, ekonomik ve çevresel olarak tüm Lübnan halkının sektörden çıkar sağlamasını sağlamak istiyor" denildi.