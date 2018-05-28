'Lübnan'da hükümet Haziran sonuna kadar kurulacak'

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümetin Haziran sonuna kadar kurulmuş olacağını açıkladı.

Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, hükümet görüşmelerinin sürdüğünü ve hükümetin kurulmasının Haziran sonuna kadar gerçekleşeceğini söyledi.

Berri, seçimlerden zaferle çıkan Hizbullah için "imkansız taleplerde bulunmuyorlar" ifadelerini kullandı.

Lübnan Başbakanlığını sürdürmesi planlanan Saad Hariri meclis gruplarıyla temaslara devam ediyor.

El-Müstakbel'e konuşan Berri, Lübnan Kuvvetleri (El-Kuvvet El-Lübnaniye) partisinin izole edilmek istedikleri yönündeki iddialarını da yalanlayarak böyle bir niyet olmadığını belirtti.

Berri, Hizbullah'a bakanlık verileceğini doğruladı, ancak hangi bakanlıkların verileceğine ilişkin açıklama yapmadı.