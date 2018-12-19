Lübnan'da Filistinli çocuğun hastaneye alınmayıp yaşamını yitirmesinin ardından kitlesel eylem

Lübnan'ın Trablusşam kentinde Filistinli bir çocuk ailesinin hastane masraflarını karşılayamayacak olması sebebiyle hastaneye kabul edilmedi. Tedavi edilmeyen çocuk yaşamını yitirdi.
Olayın ardından Filistinli sığınmacı kamplarında eylem başladı. Sonrasında büyüyen eylemlerde Lübnan ve Filistin bayrakları taşıyan eylemciler hükümete tepki gösterdi.
Toplumsal adaletsizliklere karşı Beyrut'un merkezinde de eylem yapılırken, eylemlere yapılan müdahaleler üzerine emniyet güçleriyle eylemciler arasında çatışma yaşandı.
Ölen 3 yaşındaki Filistinli çocuğa beyin ameliyatı yapılması gerektiği, 25 bin dolarlık ameliyat masrafı sebebiyle hastanenin ameliyatı yapmadığı açıklandı.
Hastane komaya giren Filistinli çocuğun bakımını üstlenmeyi kabul etmedi. Lübnan'da Mayıs ayından beri siyasi kriz yaşanırken, halk hükümetin başarısız ekonomi politikalarına karşı kitlesel eylemler yapıyor.