Lübnan sermayesi Suriye-Ürdün sınırında umduğunu bulamadı

Üç yılın ardından Ekim ayında yeniden açılan Suriye-Ürdün sınırı, ihracatını buradan gerçekleştiren Lübnan ile gümrük vergilerini arttıran Suriye arasında yeni bir tartışma başlığını da beraberinde getirdi.

Üç yılın ardından yeniden açılan Suriye ve Ürdün sınırı, gümrük rejiminin içeriği ile birlikte birtakım tartışmaları da beraberinde getirdi.

Körfez ülkeleri ile ticaretini, yeniden açılan Suriye-Ürdün sınırı üzerinden sağlamak isteyen Lübnanlı ihracatçılar, yüksek gümrük vergileri karşısında ticaret hacminin eski seviyelere ulaşamayacağını belirtiyor.

Reuters’ın haberine göre 15 Ekim tarihinde açılan Nasib sınır kapısından tırların geçmeye başladığını aktaran kaynaklar, “Sınır açık diyorlar. Güvenlik var evet ama vergiler de var” ifadelerini kullanıyor.

'BİZ DE ÇOK ACI ÇEKTİK'

Suriye’nin uyguladığı gümrük vergisinin beş kat arttığı aktarılırken, Lübnan Ekonomi Bakanı Raid Kuri, vergilerin düşürülmesine ilişkin Suriyeli yetkililer ile görüştüğünü ve başvuruda bulunduğunu söyledi. Kuri, görüşmeleri “Suriye ülke olarak çok acı çektiklerini, yıkılan yollarını yeniden inşa etmek istediklerini söylüyorlar. Biz de onlara Suriye’de yaşanan sorundan kendi ülkemizin de çok acı çektiğini söylüyoruz” ifadeleriyle aktarıyor.

Lübnan içerisinde de kimi siyasi grupların Suriye ile ilişkilerin “normalleşmesine” karşı çıktığı biliniyor. İhracatta “rekabet” edemeyen Lübnanlı firmaların pazardan çekilmesi sonucu işten çıkarmalar da yaşanıyor.