Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn'dan Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için çağrı

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacıların geri dönüşü için çağrıda bulunarak, güvenli geri dönüşün koşullarının oluşturulmasını talep etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, Suriyeli sığınmacıların ülkelerine güvenli geri dönüşü için çağrıda bulundu.

Lübnan yayını Daily Star'ın aktardığına göre Arap Birliği toplantısında konuşan Avn, uluslararası toplumun geri dönüşün koşullarını hazırlamasını istedi.

Üye ülkelerden savaşta zarar görmüş ülkelerin yeniden inşası için destek vermelerini talep eden Avn, yeniden inşa için mali desteğe ihtiyaç olduğunu söyledi.

Arap Birliği ülkelerinin Suriye'nin yeniden birliğe alınmasından yana olduğu biliniyor.