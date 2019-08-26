Lübnan Cumhurbaşkanı: İsrail’in saldırıları savaş ilanıdır

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail’in düzenlediği hava saldırısının 'savaş ilanı' anlamına geldiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail'in son hava saldırılarının "savaş ilanı" anlamına geldiğini söyledi.

BM Lübnan Özel Koordinatörü Jan Kubis ile yaptığı görüşmede Avn, "Banliyölere ve Kusaya bölgesine yapılan saldırılar 1701 numaralı kararın ihlalidir; bu saldırılar Lübnan’ın egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü koruma hakkını kullanmasına izin veriyor" dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, Lübnan halkının savaş değil barış istediğini belirtti ve "Bizi kimsenin tehdit etmesini kabul etmiyoruz" diye konuştu.

Günün erken saatlerinde İsrail Kusaya’ya ve Beyrut'a hava saldırıları düzenlemişti.