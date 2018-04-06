Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: İsrail’in Lübnan’a yönelik tehditleri savaş eylemidir

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, İsrail’in ülkesini hedef alan tehditlerini ‘savaş eylemi’ olarak nitelendirerek kabul edilemez olduğunu söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn, son aylarda İsrail ile artan gerginliğe ilişkin açıklamalarda bulundu.

Lübnan’ın İsrail ile olan güney sınırında güvenlik ve istikrarı güçlendirmek istediğini vurgulayan Avn, “Çünkü Lübnan, barışa inanan ve savaşı reddeden bir ülke” dedi.

Şark'ul Avsat'ta yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Özel Temsilcisi Pernille Dahler Kardel’i başkent Beyrut’taki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul eden Avn, Lübnan ordusu ile emniyet güçlerinin kapasitesinin artırılması amacıyla İtalya’da düzenlenen ‘Roma 2 Konferansı’nda BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile birlikte çabalarının Lübnan tarafından takdir edildiğini belirtti.

Avn, Kardel ile görüşmesinde ülkesindeki Suriyeli sığınmacılar meselesinin de ele alınacağı 24 Nisan’da Belçika’nın başkenti Brüksel’de yapılacak olan toplantı başta olmak üzere BM ile işbirliğini sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Suriyeli sığınmacıların Lübnan ekonomisi üzerinde büyük yansımaları olduğunu ve Lübnan’ın artık bunu taşıyacak gücü olmadığını söyleyen Avn, Suriye’nin güvenli bölgelerine kademeli olarak geri dönüş sağlanması için çağrıda bulundu.

Görüşme esnasında Kardel de, Avn’a ‘Roma 2 Konferansı’ müzakerelerinin yanı sıra Lübnan’da yatırım ve kalkınmaya destek amacıyla yarın Paris’te düzenlenecek olan ‘Sedir Konferansı’na ilişkin BM’nin hazırlıklarına dair bilgi verdi.

Kardel, “Mişel Avn’ın ‘Roma 2 Konferansı’ndan önceki özellikle ulusal savunma stratejisi konusundaki tutumları, konferansın başarısına katkıda bulundu” diyerek, BM’nin, Lübnan’a her alanda devam destek vermeye ve hedeflerine ulaşması için Lübnan hükümetiyle birlikte çalışmaya devam edeceğini vurguladı.