Lübnan Büyükelçisi Bakanlığa çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı Lübnan’ın Ankara Büyükelçisini bakanlığa çağırdı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu işgalci olarak nitelediği açıklamalarına Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın “hezeyan” diye yanıt vermesinin ardından iki ülke arasında diplomatik gerilim sürüyor.

Lübnan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin Beyrut büyükelçisini çağırarak Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasının düzeltilmesini istemişti.



Bugün de Lübnan’ın Ankara Büyükelçisi Gassan Muallim Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

Muallim’in “Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğine yapılan provokatif eylem nedeniyle” bakanlığa çağrıldığı bildirildi.

Bugün Türkiye’nin Beyrut Büyükelçiliği önüne gelen 8 kişilik bir grup, binaya Türk Bayrağı ile birlikte üzerinde kuru kafa figürü ve Arapça "oturun oturduğunuz yerde" yazılı bir ifadenin yer aldığı pankart asmıştı.

