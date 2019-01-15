Los Angeles’ta 33 bin öğretmen, özelleştirmelere ve düşük ücretlere karşı grevde

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta 33 bin öğretmen özelleştirmeye, düşük ücretlere ve okullara kaynak aktarılmamasına karşı iş bırakarak sokağa çıktı.

ABD’nin Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles’ta 33 bin öğretmen düşük ücretlere, devlet okullarına aktarılan kaynağın yetersizliğine ve özelleştirme politikalarına karşı dün iş bırakarak kent merkezinde yürüyüş düzenledi. 1989 yılından beri Los Angeles'ta yapılan ilk büyük öğretmen eylemi olan greve öğrenciler de destek verdi.

Öğretmenler ücret zammı, sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılması ve okullarda daha fazla hemşire, kütüphaneci ve rehberlik hizmeti talep ediyor.

Öğretmenler bölgedeki devlet okullarının özelleştirilmek istendiğine dikkat çekerek bölge yönetiminin bu planına da karşı çıkıyor.

Reuters’a konuşan Mike Finn adlı bir öğretmen “Bu kamusal eğitimin geleceği için bir varoluş kavgası” dedi.

Cuma günü Los Angeles bölge yönetimiyle yapılan görüşmelerde anlaşma sağlanamaması üzerine greve çıkan Birleşik Öğretmenler Sendikası, yüzde 6,5 oranında ücret zammı, okullarda daha fazla kütüphane, rehberlik görevlisi çalıştırılması, her okulda tam zamanlı hemşire istihdamı ve sınıflardaki öğrenci sayısının azaltılmasını talep ediyor.

Amerika Öğretmenler Federasyonu Başkanı Randi Weingarten da tüm ülkenin gözünün Los Angeles’taki öğretmenlerin grevinde olduğunu belirterek her çocuğa hak ettiği eğitimi verecek koşulların yaratılması gerektiğini söyledi.

ABD’nin Batı Virginia, Kentucky, Oklahoma ve Arizona eyaletlerinde de öğretmenler yakın zamanda ücret artışı ve kamusal eğitime daha çok kaynak aktarılması talebiyle greve çıkmıştı. Colorado eyaletindeki Denver’da da öğretmenlerin bu cumartesi yapılacak görüşmede anlaşma sağlanmazsa greve çıkması bekleniyor.