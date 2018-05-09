Lordlar Kamarası'nda Brexit oylaması: Ortak Pazar'da kalınsın

İngiltere'de Lordlar Kamarası AB'den çıkış tasarısına dönük bir düzeltme önerisini oyladı. Soylular, İngiliz hükümetinin, Brexit görüşmelerinde Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde kalmayı hedeflemesi gerektiğini düşünüyor.

İngiltere'de Muhafazakar Parti hükümeti, AB'den çıkış tasarısına ilişkin oylamalarda dün 13. ve en önemli yenilgisini aldı.

Lordlar Kamarası'nda yapılan oylamada kabul edilen öneriyle, AB'yle Brexit görüşmeleri süresince İngiliz hükümetinin Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde kalmayı hedeflemesi gerektiği belirtilmiş oldu.

Liberal Demokrat Parti'nin resmi pozisyonuyla uyumlu olan bu kararın, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin de anamuhalefetteki İşçi Partisi'nin de pozisyonuyla çeliştiği kaydedildi.

AB'den çıkış tasarısı, Lordlar Kamarası'nın düzeltmeleriyle birlikte Avam Kamarası'na sunulacak. Burada hükümet, yapılan düzeltmelerin pek çoğunu reddetmek için zorlu bir mücadele verecek.

İŞÇİ PARTİSİ'NDE ÇATLAK

Öte yandan, dün gerçekleştirilen oylamada İşçi Partisi'nin Lordlar Kamarası'ndaki üyeleri, partilerinin "tarafsız kalın" kararına uymayarak, Avrupa Ekonomik Bölgesi'nde yani Ortak Pazar'da kalınması için oy kullandı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Brexit'in ardından AB'yle yeni ve sürekli bir gümrük birliği anlaşması yapılmasını ancak Ortak Pazar'da kalınmaması gerektiğini savunuyor.

KABİNEDE ANLAŞMAZLIK VAR

Muhafazakar Başbakan Theresa May'in ise masaya koyduğu iki seçenek olduğu biliniyor. Bunlardan ilki "yüksek derecede akımsal" gümrük düzenlemeleriyken, diğerinin ise gümrük birliği değil ama yeni bir "gümrük ortaklığı" olduğu belirtiliyor.

"Yüksek derecede akımsal" gümrük düzenlemeleri seçeneğiyle kast edilenin katı ve bürokratik olmayan gümrük uygulamaları olduğu ifade ediliyor. Ancak bu seçenekte karar kılındığı takdirde İrlanda'yla sınır krizi yaşanması kaçınılmaz gözüküyor.

Diğer taraftan, "gümrük ortaklığı" seçeneğine ise May'in kendi kabinesinden dahi kesin bir şekilde karşı çıkan önemli isimler var.

'DELİCE BİR PLAN' YORUMU

Lordlar Kamarası'ndaki oylamanın ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Boris Johnson da karşı çıkanlar arasında yer alıyor. Johnson'a göre, May'in önerdiği "gümrük ortaklığı", "tamamen sınanmamış ve serbest ticaret anlaşmalarını çok zor hale getirecek" bir sistem getiriyor.

"Eğer bu yeni gümrük ortaklığı getirilirse, kendimizi Birleşik Krallık sınırında AB adına gümrük vergisi toplarken bulacağımız delice bir sisteme sahip olacağız" diyen Johnson, "Eğer AB, cezalandırmak için, Birleşik Krallık'ın ucuza ithal etmek istediği bir ürüne yüksek gümrük vergileri dayatırsa, yapacağımız bir şey olmayacak" ifadelerini kullandı.

Başbakan Theresa May'in Brexit sürecinde masaya koyduğu "yeni bir gümrük ortaklığı" seçeneği, Kuzey İrlanda sınır sorununu çözse bile, İngiltere'yi AB tarafından belirlenecek gümrük vergilerini toplamak zorunda bırakan karmaşık bir sistem getirdiği için eleştiriliyor.