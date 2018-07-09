Lopez Obrador, Zapatistalarla yapılan San Andres Anlaşmaları'nı uygulamaya koyacak

Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, Zapatistalarla 1996'da varılan San Andres Anlaşmaları'nı uygulamaya koyacağını duyurdu.

Meksika seçimlerini kazanan Andres Manuel Lopez Obrador, Ulusal Zapatista Kurtuluş Cephesi (EZLN) ile 1996'da varılan ancak asla uygulanmayan San Andres Anlaşmalarını uygulayacağını açıkladı.

Lopez Obrador, anlaşmaların uygulanması için anayasal reforma gidileceğini ve yerli haklarına saygı duyacaklarını öne sürdü.

Meksika'nın yeni liderinin planının "Kapsamlı bölgesel kalkınma planı geliştirilmesi", "Yerli meseleleriyle ilgilenecek yeni bir örgütlenme kurulması", "Haklara uyulduğunun denetlenmesi" ve "Yeni anayasal reform" olmak üzere dört başlıktan oluştuğu belirtiliyor.

Meksika Sosyal Kalkınma Bakanlığı'na bağlı çalışacak bir birim, bu adımların uygulanmasını sağlayacak.

EZLN konuyla ilgili açıklama yapmazken, Zapatistaların geçmiş açıklamasında Lopez Obrador'a destek verilmediği vurgulanmıştı.