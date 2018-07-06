Lopez Obrador Trump'ı Meksika'ya çağıracak

Meksika'nın yeni lideri Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ı göreve devralma töreni için Meksika'ya çağıracak.

Meksika'nın yeni devlet başkanı seçilen Andres Manuel Lopez Obrador, görevi devralma törenine ABD Başkanı Donald Trump'ı çağıracağını söyledi.

Lopez Obrador, törene çağıracağı isimler arasında Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve kimi başka devlet liderlerini de saydı.

Meksika'nın yeni lideri, ABD için "Komşu ülkeleriz, ekonomik ve ticaret ilişkilerimiz, dostluk bağımız var" diye konuştu.

Trump ve Lopez Obrador'un göç ve NAFTA konusunda anlaşıp anlaşamayacağı merak konusu olmuştu. Trump'ın Meksikalılara yönelik ırkçı sözleri ve iki ülke arasında duvar örme talebi gerilime yol açmıştı.

64 yaşındaki Lopez Obrador, seçimi kazandığından beri Trump ile karşılıklı sıcak mesajlar veriyor.