Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önünde polis ateş açtı

Londra'da Ukrayna Büyükelçiliğine ait park halindeki resmi araca kasti olarak çarptığı belirtilen bir araca polis tarafından ateş açıldı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği'ne ait park halindeki bir resmi araca çarpan bir araca polis tarafından ateş açıldı.

Büyükelçinin park halindeki resmi aracına çarpan aracın sürücüsünün polisin olay yerine gelerek yaptığı uyarıya karşın bir kez daha araca çarptığı bildirildi.

Polisin ateş açmasının ardından araçtaki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Ukrayna Büyükelçiliği olayda yaralanan olmadığı açıklamasını yaptı.

Londra polisi gözaltına alınan 40'lı yaşlarındaki araç sürücüsünün "terör bağlantısı" olup olmadığına dair bir soruşturma başlatılmadığını açıkladı.