Londra’da sosyal konutlardaki yoksul çocukların oyun alanlarına erişimine engel

Londra’nın güneyinde inşa edilen sosyal konutların, düşük gelirli ailelerin çocuklarının oyun alanlarına erişmelerini engelleyecek şekilde tasarlandığı ortaya çıktı.

Londra'daki milyonlarca sterlinlik konut projesinde düşük gelirli kiracıların çocukları, ortak oyun alanlarına erişemiyor. Projede zorunlu tutulduğu için inşa edilen sosyal konutlarda yaşayan çocuklar, varlıklı çocuklarla birlikte oynayamıyor.

Guardian’dan Louis White’ın haberine göre şehir ve bölge plancısı Henley Homes, yaptığı tasarımla, sosyal konutlarda ikamet edenlerin Londra'nın güneyindeki Lollard Caddesi'ndeki Baylis Old School kompleksindeki ortak oyun alanlarını kullanmalarını engellemekte.

PLANLAMA İZNİ ALININCA TASARIM DEĞİŞTİ

Henley’in 149 konutu kapsayan ödüllü projesi, yasal zorunluluklar sebebiyle "erişilebilir" konutları da içeriyordu. Proje 2016 yılında eski bir ortaokulun olduğu yere inşa edilirken, “kapsayıcı ve aile dostu” olarak tanıtıldı.

Projede “Ortak alanların tüm sakinlerin kullanımı için var olduğu" iddia edilmişti.

Ancak, sosyal konut kiracılarının ortak kullanım alanlarına erişimini engellemek için planlama izni verildikten sonra tasarımlar değiştirildi.

‘ÇOCUKLAR KİMİN KİRACI KİMİN EV SAHİBİ OLDUĞUNU BİLMEMELİ’

Eşi Daniella ve üç çocuğuyla birlikte kirası yüksek olmayan bir dairede yaşayan Salvatore Rea, Guardian’a verdiği söyleşide kompleksin sakinlerinin eşitsizlikten haberdar olduğunu söylüyor.

“Çocuklarım bu kompleksteki diğer çocuklarla arkadaş - ancak yaz olduğu zaman onların oyunlarına katılamıyorlar” diyen Rea “Çocuklar kimin ev sahibi ve kimin kiracı olduğunu bilmemelidir” yorumunda bulunuyor.

YOKSULLAR ARKA KAPILARI KULLANMAYA ZORLANIYORDU

Bu durum, daha önceden de İngiltere’de kent planlamasında gündem olan, sosyal konut sakinlerinin ayrıca özel daireler de içeren apartman bloklarına girerken arka kapıları kullanmaya zorlandıkları “yoksul kapıları” tartışmasını hatırlatıyor.

Rea ailesi, oyun alanı meydanının bir tarafını oluşturan kompleksin sosyal konut binası olan Wren Mews'de yaşıyor. Meydanın diğer üç tarafı özel mülkiyete ait binalar, kiracılar ve ortak mülkiyet konaklama birimleri. Tasarım üç özel konut formundan gelenler çocukların oyun alanına erişebileceği, ancak Wren Mews'li çocukların erişemeyeceği şekilde.

BEKÇİ 'OYUN ALANI EV SAHİPLERİNE ÖZEL' DİYOR

Lambeth Belediyesi tarafından onaylanan ve kamuoyu ile istişare edilen orijinal planlama belgeleri, ana oyun alanına erişim sağlayan tüm dairelerin kapılarını göstermekteydi. Ancak ev sahipleri taşınmadan önce, Wren Mews'teki kapıları geçilemez çitlere dönüştürmek için Lambeth Belediyesi'nin izniyle değiştirdi.

Guardian’a konuşan Daniella Rea, taşındıkları anda, bekçinin kendilerine "oyun alanının özel olduğunu", çünkü o alanı kullanacakların "yaşadıkları evleri satın aldıklarını" söylediğini aktardı.

'EN YAKIN PARK GİDEMEYECEĞİMİZ KADAR UZAKTA'

Şehir Bölge Plancı Henley Homes ve Lambeth Belediyesi, beş yaşın altındakiler için oyun alanı sağlama görevinin yerine getirildiğini, çünkü özellikle sosyal konut çocukları için küçük bir çocuk oyun ekipmanları şeridi bulunduğunu söylüyor.

Rea, şu anda Wren Mews’i işleten yönetim şirketi olan Guinness Partners’ın, çocuklarının oyun alanlarını kullanabileceğini söylediğini ama bunun gerçekleşmediğini vurgulamakta. “Tüm oyun alanlarını kullanabileceğimiz söylendi. Bu benim için önemliydi çünkü oğlum tekerlekli sandalyedeydi ve kullanmasını istediğim özel bir bisikleti var” diyen Rea, bisikletin ve tekerlekli sandalyenin en yakın parka taşınamayacak kadar ağır olduğunu söylüyor.

PROJENİN ASLINDA AYRIM GÖSTERİLMİYOR

Orjinal projede, farklı ikamet süresi olan sakinler için ayrı bir oyun alanından bahsedilmemekte. Hatta projenin tanımlamasında ortak alanların tüm ikamet edenlere açık olduğu vurgulanmakta. Projenin tanımlanmasında “Çocukları bisiklet sürmeye, paten kullanmaya ve kaykay kullanmaya teşvik etmek önemlidir” ifadesi yer alırken bu aktiviteler’den Wren Mews sakinlerinin faydalanması kasıtlı olarak engelleniyor.

Planlamacılara, yerel yöneticilere ve Londra Belediye Başkanı’na çağrıda bulunan ve çocuk dostu tasarım konusunda mimar ve uzman olan Dinah Bornat, Guardian’a verdiği söyleşide bahsi geçen tasarımı “ayrıştırma” olarak adlandırdı ve Londra Büyükşehir Belediyesi'ndeki kıdemli planlamacılara bu gündemi taşıdığını söyledi.

Bornat, Guardian’a “En üst düzeyde söylediğim herkes, planlama sistemimizin bu durumu durduracak kadar güçlü olmadığını duymaktan kesinlikle korkuyor” dedi. “Planların kapılarını gösterdiği çitleri görmek, sosyal konut sakinleri için ayrılmış küçük bir oyun alanı görmek, çocukları ise daha güzel bir oyun alanını doğrudan görmemek korkunç” yorumunda bulunan Bornat planlamacıların planlar kamuoyuna danışıldıktan sonra bu kadar temel değişiklikler yapmasını, planlama sürecinin kötüye kullanılması olduğunu söylüyor.

BELEDİYE AYRIMCILIĞA MÜDAHALEDEN KAÇIYOR

Lambeth Belediyesi’yse durumun kaçınılmaz olduğu konusunda ısrar etmete ve inşaa tamamlandığı için herhangi bir sorumluluk altında olmadıklarını iddia etmekte. Belediye, sosyal konut ünitesinin arkasındaki küçük kapılı oyun ekipmanı şeridinin beş yaşın altındaki çocuklar için oyun alanı sağlama görevini yerine getirdiğini söylemekte.

Belediye sözcüsü yaptığı açıklamada, “Planlar veya koşullar hangi sakinlerin belirli alanlara erişebileceğini kontrol etmiyor” dedi.

Bahsi geçen projenin plancısı Henley Homes, yalnızca özel ve ortak mülkiyet binalarından sorumlu olduğunu ve Wren Mews sosyal konut bloğunun mülkünü bir sosyal konut şirketi olan Guinness Ortaklığı'na devrettiğini söyledi. Bir proje üzerinde farklı görev süreleri olduğunda bunun standart bir uygulama olduğunu söyledi.

Henley Holmes’ün sözcüsü Suze Jones “Bu anlaşma başlangıçta Guinness ile anlaşarak, sakinlerinin yararına olan mülklerini en iyi şekilde yönetmeleri için bir yöntem olarak kabul edildi. Wren Mews, kendi erişimi olan yakın komşu bir blok olmasına rağmen ayrı bir projedir” açıklamasında bulundu.

Guinness Ortaklığı, sosyal konut bloğu dışında hiçbir şey üzerinde kontrol sahibi olmadığını ve kompleksin özel alanlarına erişimi kontrol edemediğini söyledi. Kompleksin özel bölümünü yöneten şirket olan Warwick Estates’se, sosyal konut sakinlerini ortak alanlardan uzak tutma kararını şiddetle savunuyor.

ÖZEL KISMI İŞLETEN FİRMA: YOKSULLARI ALMAMIZIN ÇOK İYİ BİR SEBEBİ VAR

Warwick Estates'ten Emma Blaney, “Her ne kadar belirttiğiniz gibi, blok salınım bölgesine bakıyor olsa da, sakinlerin buna erişimi yok. Bunun çok iyi bir sebebi var - (onlar) hizmet ücretlerine katkıda bulunmadıkları için” yorumunda bulunurken bu durumun “hiçbir şekilde bir ayrımcılık değil, adil ve makul” olduğunu savunmakta.

Lilian Baylis'ten ev sahibi olan Louise Whitely, kapılarının tekrar yerleştirilmesini istediğini, böylece çocuklarının arkadaşlarıyla oynayabileceğini söylüyor.

Guardian’a konuşan Whitely, “Biz burada daire satın aldık çünkü aile dostu olarak pazarlandı ve sitenin her yerinde oynayan çocukların fotoğrafları vardı” yorumunda bulunurken “ama şimdi çocuklarımızın arkadaşları pencerelerinden bakıyor ve bize gelip katılamıyorlar. Orijinal planlarda gösterilen erişimi geri almalarını istiyoruz” diyerek ayrımın kalkması gerektiğini söyledi.

Guardian'ın paylaştığı plan: