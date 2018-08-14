Londra'da Parlamento binası önünde araçlı saldırı: Yaralılar var

İngiltere'nin başkenti Londra'da Parlamento binası önünde bir araç yayalara ve bisikletlilere çarptıktan sonra bariyerlere çarparak durdu. Yaralıların olduğu olay polis tarafından terör saldırısı olarak değerlendiriliyor.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, Parlamento binası önünde, bu sabah erken saatlerde, bir araç yayalara ve bisikletlilere çarparak çok sayıda kişiyi yaraladı. Araç daha sonra Parlamento binasının önündeki güvenlik bariyerine çarparak durdu.

Araç sürücüsü olay yerinde gözaltına alınırken, İngiliz polisinin olayı "terör saldırısı" olarak değerlendirdiği öğrenildi.

Polis tarafından yapılan açıklamada, saldırganın 20'li yaşlarının sonlarında olduğu, arabada başka kimsenin ve herhangi bir silahın bulunmadığı belirtildi. Polis açıklamasında "Şu aşamada olayı terör saldırısı olarak değerlendiriyoruz" denildi.

Olayın hemen ardından Westminster Köprüsü kapatılırken, olayda yaralananların durumlarının ağır olmadığı kaydedildi. Westminster'da geçen yıl Mart ayında yine bir araçla düzenlenen saldırıda saldırganın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaşamını yitirmiş, 40 kişi yaralanmıştı. Geçen yılki saldırının ardından bölgede güvenlik önlemleri sıkılaştırılmıştı.