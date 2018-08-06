Londra'da faşistler, sosyalist kitap dükkanı Bookmarks'a saldırdı

Londra'da faşistler, şehrin merkezinde bulunan Bookmarks adlı sosyalist kitap dükkanına saldırırken, çalışanları ve müşterileri tehdit ederek kitaplara zarar verdi.

Londra'da faşistler Bookmarks adlı sosyalist kitap dükkanına saldırdı.

Sosyalist yayınlar satan ve İşçi Sendikaları Kongresi (TUC) ile anlaşması bulunan kitap dükkanını kapanma saatine yakın bir zamanda basan ondan fazla saldırganın, çalışanları ve müşterileri tehdit ettiği ve kitaplara zarar verdiği belirtiliyor.

Dükkanda çalışan Mortell, “12 veya 13 kişilerdi. İçlerinden biri Donald Trump maskesi takıyordu. Müslümanlar hakkında slogan atıyorlardı. Daha sonra kitap raflarını parçaladılar. 'Faşizme Karşı Birleşin' dergilerini yırtarak fırlattılar. Geri dönmekle ve 'ne yapabileceklerini göstermekle' tehdit ettiler. Londra'nın merkezinde saat 6.30'da bunu yapabilecek kadar cesaretliler” açıklamasını yaptı.

Polisin ise ihbarı yeteri kadar ciddiye almadığı ve yavaş davrandığı belirtildi.

"Irkçılığa Karşı Ayaklanın" (SUTR) sözcüsü Michael Bradley, “Neyse ki kimse zarar görmedi, ancak bu olay Londra'nın merkezinde kitap dükkanına saldırabilen aşırı sağın büyüyen cesaretini gösteren korkunç bir gelişme” yorumunda bulundu.