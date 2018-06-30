Londra’da on binler Ulusal Sağlık Sistemi’nin 70’inci yılında yürüdü

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’nin kuruluşunun 70’inci yılında on binler başkent Londra’da sokağa çıktı. Sağlık alanındaki özelleştirmeleri ve kesintileri protesto eden on binlerce kişi Başbakan Theresa May’in istifasını istedi.

İngiltere’de Ulusal Sağlık Sistemi’nin (NHS) kuruluşunun 70’inci yılında sağlık alanında özelleştirmeleri protesto etmek için sokağa çıktı. Başkent Londra’da düzenlenen yürüyüşte kamu sağlık hizmetlerinde yapılan kesintiler ve özelleştirmeler protesto edildi.

“Kesintiler yara izleri bırakıyor”, “Kâr için değil halk için” yazılı dövizler taşıyan göstericiler “Kimin NHS’si, bizim NHS’miz” sloganları attı.

Başbakan Theresa May’in istifasının istendiği eyleme yaklaşık 40 bin kişinin katıldığı belirtildi. NHS’nin 70’inci yaşını kutlayan göstericiler, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesine ve sağlık emekçilerinin kötü çalışma koşullarını da protesto etti.

Hâlâ kısmi bir kamusal sağlık hizmeti sunan NHS’nin son özelleştirme ve kesintilerle birlikte bu özelliğini tamamen yitirmesinden ve ülkedeki sistemin 20 milyon kişinin sağlık hizmetlerinden mahrum olduğu ABD’deki sağlık sistemine benzemesinden endişe ediliyor.