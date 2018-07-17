Londra'da aşırı sağcılar türbanlı şoförün kullandığı otobüsü durdurdu

Göçmen düşmanı İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı grubun üyeleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri miting sırasında, türbanlı bir belediye otobüsü şoförünün etrafını sardı. Aşırı sağcı gruba sosyal medyadan tepki yağdı.

Göçmen düşmanı İngiliz Savunma Birliği (EDL) adlı grubun üyeleri, hafta sonu gerçekleştirdikleri miting sırasında, türbanlı bir belediye otobüsü şoförünün etrafını sardı.

Aşırı sağcı EDL'nin, yasak olmasına rağmen Facebook üzerinden bir mahkemeden yayın yaptığı için 13 ay hapis cezası alan eski liderleri Tommy Robinson'ın serbest bırakılması için miting düzenledi.

Binlerce kişinin katıldığı miting dağıldığı sırada, türbanlı kadın şoförün otobüsünün etrafı sarıldı. Trafalgar Meydanı'ndan geçen otobüsün önünü kesen kalabalık, otobüsün ön camına "İngiltere Trump'ı seviyor" yazılı bir afiş yapıştırdı.

Bunun üzerine, göçmen düşmanı aşırı sağcılara sosyal medyadan tepki yağdı.

GÖÇMEN KARŞITI HİSTERİ

ABD'li aşırı sağ örgütler ve Brexit kampanyası sırasındaki göçmen karşıtı söylemleriyle adını duyuran Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi (UKİP) de mitinge destek verdi.

Mitingde konuşma yapan UKİP lideri Gerard Batten, "Muhammed bir pedofildi" derken, Londra'nın müslüman Belediya Başkanı Sadiq Khan'ın maskesinin iliştirildiği domuz şeklinde bir balon taşındı ve "Trump'ı seviyoruz" sloganları atıldı.