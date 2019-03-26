Londra takas piyasasında gecelik TL faizi 330’a yükseldi

Yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap (takas) piyasasında Türk bankaların yasal sınırların oldukça altında TL sağlama eğilimi sonucu gecelik faizler yüzde 22’den yüzde 330’a yükseldi.

Türk Lirası'ndaki sert değer kaybının ardından yabancı bankaların TL elde etmek için kullandığı Londra swap (takas) piyasasında Türk bankaların yasal sınırların da oldukça altında TL sağlama eğilimi sonucunda gecelik faizler yüzde 330'a, haftalık vadede ise yüzde 125'e kadar yükseldi. Getiriler geçen hafta gecelik vadede yüzde 22, haftalık vadede yüzde 24 civarında seyrediyordu.

Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi dört kaynak Londra swap piyasasında TL için ana fonlayıcı konumundaki Türk bankalarının işlemlerini "önümüzdeki günlerde yasal limit olan yüzde 25'in oldukça altında kalacak" şekilde şekillendirdikleri söyledi.

Londra swap piyasasında TL likidite elde eden yabancı bankalar bu likiditeyi zaman zaman spot piyasada TL'nin değer kaybedeceğine yönelik yeni pozisyon almak için kullanılıyordu.

BDDK'nin kararı ve dün başlayan Türk bankalarının eğilimi piyasadaki likiditeyi azaltarak TL'nin maliyetini yükseltti.

Dünya gazetesinin aktardığına göre bir bankacı, "Yurtdışındaki uzun pozisyonları çözmek adına TL kısıldığından Londra'da gecelik swap faizleri çok sert yükseldi. Yabancı yatırımcının elindeki TL çok azaldı ve TL ihtiyacı olan bu kadar yüksek faizleri göze alıyor. Bunun da etkisiyle dolar/TL gevşiyor" dedi.

