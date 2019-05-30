Lockheed Martin'den Türkiye yanıtı: F-35'i başka ülkelere kolaylıkla satabiliriz

Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson, ABD'nin Türkiye'ye yönelik olası F-35 yaptırımının kendileri açısından büyütülecek bir şey olmadığını, uçakları diğer ülkelere kolaylıkla satabileceklerini belirtti.

Lockheed Martin CEO'su Marillyn Hewson, New York'ta bir konferansta yaptığı konuşmada ABD'nin Türkiye'ye F-35 yaptırımı uygulama ihtimalinin kendilerini fazla etkilemeyeceğini, jetler için şimdiden farklı müşterilerin devreye girdiğini ifade etti.

Defense One dergisinde yer alan Marcus Weisgerber imzalı yazıya göre, şirketin halihazırda Türkiye'ye yılda yaklaşık 8 jet gönderdiğini belirten Hewson, "Bunlar, bir yaptırım için büyük sayılar değil, olası kaybın yerini şu anda ve gelecekte kolayca doldurabiliriz. Aslında birçok ülke de jet alımı için sıraya girmiş durumda" dedi.

Bu ülkeler arasında Japonya ve Polonya'nın bulunduğu belirtiliyor.