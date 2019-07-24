Lockheed Martin: Türkiye F-35 üretim zincirinden çıkarılacak

F-35 savaş uçaklarının üreticisi ABD’li silah tekeli Lockheed Martin, Türkiye’nin 2020’den itibaren üretim zincirinden çıkarılacağını ve Türkiye’de üretilen parçaların ABD’de üretilmeye başlanacağını açıkladı. Lockheed Martin CEO’su Marillyn Hewson, Türkiye’ye teslimatı durdurulan F-35’ler içinse yeni alıcı bulmakta güçlük çekmeyeceklerini söyledi.

ABD Savunma Bakanlığı’nın kararıyla Türkiye’nin F-35 programına katılımının askıya alınması sonrası savaş uçaklarının üreticisi ABD’li silah tekeli Lockheed Martin’den de Türkiye’nin 2020 itibariyle üretim zincirinden çıkarılacağı açıklaması geldi.

F-35’lerin üreticisi Lockheed Martin’in CEO’su Marillyn Hewson, katıldığı bir toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de üretilen parçaların ABD’de üretilmeye başlayacağını söyledi.

Hewson Türkiye’nin F-35 üretim zincirinden çıkarılmasının da Mart 2020’de tamamlanacağını açıkladı.

Reuters'ın aktardığına göre Türkiye'de F-35'lere parça üreten şirketler Mart 2020'den itibaren bu üretimlerini sonlandıracak.

Hewson ayrıca Türkiye’ye satışı planlanan F-35 Lighting II savaş uçaklarına yeni müşteriler bulma konusunda da zorluk çekmeyeceklerini belirtti.

ABD’nin S-400’ler nedeniyle Türkiye’yi F-35 programından çıkarmasının hükümetler arası bir mesele olduğunu kaydeden Hewson ancak şirketinin bu konuda uzun süredir gerekli önlemleri almak üzere çalıştığını kaydetti.

F-35’ler için yeni alıcı bulmakta zorluk çekmeyeceklerini ifade eden şirket CEO’su, Polonya’nın 32 adet F-35 satın almak istediğini ve Japonya’nın da daha fazla savaş uçağı sipariş etmek istediğini söyledi.

