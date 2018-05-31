Litvanya ve Romanya, CIA işkencelerine destek olmaktan suçlu bulundu

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Litvanya ve Romanya’yı, CIA’in işkencelerine yardım ettikleri için suçlu buldu.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iki El Kaide şüphelisinin CIA tarafından işkence görmesine destek oldukları gerekçesiyle Litvanya ve Romanya’nın insan haklarını ihlal ettiğine hükmetti.

11 Eylül saldırılarının ardından CIA tarafından yakalanarak Avrupa’daki gizli işkencehanelerde sorgulanan Ebu Zübeyde ve Abd el-Rahim el-Neşiri adlı iki El Kaide şüphelisi halihazırda Guantanamo’da tutuluyor.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, iki tutuklunun Romanya ve Litvanya’da CIA tarafından işkenceye maruz kaldığı için iki ülkeyi insan hakları ihlalinden suçlu buldu.