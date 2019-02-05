Lima Grubu'na protesto: Venezuela’dan elinizi çekin!

Lima Grubu tarafından dün yapılan Guaido’ya destek açıklaması sırasında bir grup ‘Venezuela’dan elinizi çekin’ sloganlarıyla protesto eylemi gerçekleştirdi.

Latin Amerika ülkeleri ile Kanada'yı da kapsayan 14 ülkenin temsilcilerinden oluşan Lima Grubu, dün Kanada’nın başkenti Ottawa'da toplandı. Grubun Meksika, Guyana ve Santa Lucia dışında kalan 11 üyesince yapılan açıklamada, Venezuela ordusu kendisini geçici devlet başkanı ilan eden ABD destekli Juan Guaido’ya destek vermeye çağrıldı.

Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland tarafından yapılan açıklama sırasında bir grup pankart açarak “Venezuela’dan elinizi çekin” sloganlarıyla toplantıyı bir süreliğine durdurdu.

Pankart açan iki kişi salondaki güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılırken Kanada Dışişleri Bakanı Freeland, ülkesinde ifade özgürlüğü olduğunu ancak Venezuela’da böyle bir eylemin yapılamayacağını ileri sürdü.

Öte yandan Lima Grubu’nun basın toplantısına bazı basın yayın organlarının alınmadığı ortaya çıktı. Telesur’un haberine göre Kanada, kanalın muhabirinin basın toplantısına akreditasyonunu reddetti.

Latin Amerika merkezli haber kanalı Telesur’un başkanı Patricia Villegas “Özgürlükten bahsedenler her eylemlerinde bunun ne anlama geldiğini bilmediklerini ortaya koyuyorlar” dedi.

Lima Grubu’nun 11 üyesi Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Gutaemala, Honduras, Panama, Paraguay ve Peru hükümetlerinin Juan Guaido’ya desteklerini yineledi.

11 ülkenin imzaladığı açıklamada uluslararası topluma Venezuela Devlet Başkanı Maduro’nun ülkenin yurtdışındaki varlıklarına erişimlerine engel olma çağrısında bulunuldu.

MADURO: ÜLKEME İHANET ETMEYECEĞİM

Öte yandan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Washington’un rejim değişikliği arzusuna boyun eğerek ülkesine ihanet etmeyeceğini söyledi.

Russia Today’in İspanyolca kanalına konuşan Maduro, “Tarihe nasıl geçeceğimi önemsemiyorum ancak bir hain, halkına verdiği tarihsel sözlere sırtını dönen güçsüz biri olmayacağım” dedi.

Tüm dünyayı ABD Başkanı Donald Trump’ın “çılgınlığını” durdurmaya ve kınamaya çağırdığını belirten Maduro, Venezuela halkının ABD işgaline karşı yurdunu savunmaya hazır olduğunu da vurguladı.

Washington güdümlü rejim değişikliği isteklerinin arkasında Venezuela’nın geniş kaynaklarını ele geçirme amacının olduğunu belirten Maduro “Donald Trump’ın Venezuela’ya karşı ‘casus belli’si [savaş nedeni] nedir? Casus belli Venezuela’nın petrolü, zenginlikleri, altını, gazı, demiri, elmasları ve diğer maddi zenginlikleridir” diye konuştu.