Libyalı komutan Halife Hafter: 2018 seçimlerini destekliyorum

Libyalı komutan Halife Hafter, 2018'de yapılacak seçimleri desteklediğini açıkladı.

Libyalı komutan Halife Hafter, 2018'de yapılacak meclis seçimlerinin Libya'daki krize "temelden bir çözüm" olacağını ve seçimlerin "gecikme ve yolsuzluk olmadan" yapılması gerektiğini söyledi.

2015 yılında yapılan Birleşmiş Milletler destekli anlaşmanın süresinin bitmesinin ardından Trablus'daki "birleşik hükümetin" tüm meşruluğunun bittiğini söyleyen Hafter, "ancak anlaşma bir şeydir, Birleşmiş Milletler'in seçimler konusundaki çalışması başka bir şeydir" dedi.

Halife Hafter, "özgür ve demokratik seçim olasılığının bitmesi durumunda" iktidara el koymasının olası olabileceğini de söyledi.