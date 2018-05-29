Libyalı gruplar 10 Aralık'ta seçim yapılmasında anlaştı

Libyalı farklı gruplar, ülkede yönetim birliğinin sağlanması için bugün Paris'te görüşmelere başlamıştı.
Görüşmeler Libya'nın batısındaki kimi gruplar tarafından boykot edilirken, görüşen tarafların 10 Aralık'ta yapılacak seçimler üzerinde anlaştığı duyuruldu.
Seçimlerde devlet başkanı ve meclisin birlikte seçilmesi kararlaştırılırken, görüşen gruplar "seçimlerin anayasal temelinin nihayete erdirilmesi" için 16 Eylül tarihini kararlaştırdı.
2011 yılında Muammer Kaddafi'nin NATO müdahalesiyle devrilmesinden beri Libya'da çatışmalar devam ediyor. Ülkenin bir bölümü cihatçılar tarafından yönetilirken, ülkede iki farklı hükümet bulunuyor.