Libya'dan Türkiye'ye yaptırım çağrısı

Libya Ordusu ülkedeki silahlı gruplara destek verdiği gerekçesiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne Türkiye'ye yaptırımda uygulanması talebinde bulundu.

Libya Ulusal Ordusu (LUO), ülkedeki silahlı gruplara destek verdiği iddia ettiği Türkiye’ye yaptırım uygulanması talebiyle Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne (BMGK) başvurdu.

Sputnik'in haberine göre, "Türkiye'nin Libya'daki aşırılık yanlısı gruplara destek verme çabalarından vazgeçmediğini ve Libya ordusuna karşı koymaya devam ettiğini" ileri süren LUO Sözcüsü General Ahmed el-Mismari, BMGK'dan Ankara'ya yönelik "uluslararası yasaklayıcı tedbirler" almasını talep etti.

Libya'nın batısındaki El-Humus limanında, bir gün önce, izinsiz olarak ülkeye sokulmaya çalışılan askeri araçlar ele geçirilmişti. Liman idaresinden yapılan açıklamada, özel anti-mayın ve anti-füze korumayla donatılmış, aralarından 9'u zırhlı araç olmak üzere onlarca askeri araca el konulmuştu. Libyalı yetkililer, zırhlı araçların Türkiye'de üretildiğini ve Türk limanlarından birinden gönderildiğini iddia ediyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

El Kaide ve IŞİD dahil olmak üzere pek çok cihatçı örgüt Libya'da varlık göstermeye devam ediyor.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.