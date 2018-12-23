Libya'da Türkiye'den gönderildiği iddia edilen silahlar için soruşturma

Libya ordusunun Türkiye'den gönderildiğini açıkladığı silahlar için ortak soruşturma başlatılıyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyaretinde 'Gemi silah yüklü değil. Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz' dedi.

Libya'da, Türkiye'den gönderildiği iddia edilen silahlar tartışma yarattı. Türkiye suçlamaları reddederken, iki ülke ortak soruşturma kararı aldı.

Libya'nın Birleşmiş Milletler destekli hükümeti geçen hafta, Trablus'a 100 kilometre mesafedeki Humus havalimanındaki bir gemide, Türk yapımı 3 bin tabanca da dahil çok sayıda ve farklı türlerde silah bulunduğunu açıklamıştı. Yetkililer, bir gün öncesinde de aynı limanda 2.5 milyon tane Türk yapımı kurşun ele geçirildiğini öne sürmüştü.

ORTAK SORUŞTURMA KARARI

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre, Türkiye ile Libya silahlar hakkında ortak soruşturma kararı aldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala ile ortak basın toplantısında, 'gemi hakkında Türkiye'de parke ve buna benzer malzemelerin yüklendiği bildiriminin yapıldığını' söyledi.

Çavuşoğlu, "Gemi silah yüklü değil. Gemi içinden çıkan iki konteynerdeki kurusıkı silahlarla ilgili bir süreç var. Biz bu konularda çok hassasız ve bu konuda birlikte soruşturma yürüteceğiz" dedi.