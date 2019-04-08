Libya'da savaş keskinleşiyor: 32 ölü, 50 yaralı

Libya'da perşembe gününden beri devam eden Halife Hafter liderliğindeki Ulusal Ordu'nun ilerleyişine karşı Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin askeri güçleri operasyon başlattı ve ölü sayısı 32'ye, yaralı sayısı 50'ye çıktı.

Halife Hafter'in liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu Trablus'a doğru ilerleyişini sürdürürken saldırılarda ölü sayısının 32'ye, yaralı sayısının da 50'ye çıktığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Washington'da yaptığı açıklamada “Trablus yakınlarındaki çatışmalar konusunda çok kaygı duyduklarını” açıklamış ve Hafter'in saldırılarını durdurmasını istemişti. ABD askerlerini de güvenlik gerekçesiyle tahliye etmişti.

Birleşmiş Milletler'in (BM) desteklediği Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) Sağlık Bakanı Ahmed Ömer ölü ve yaralı sayısıyla ilgili son durumu El Ahrar televizyonuna bildirdi. Buna göre, çatışmalarda 32 kişi öldü, 50 kişi yaralandı. Haftar güçleri, kendi birliklerinden 14 kişinin öldüğünü duyurdu.

Çatışmalar, BM'nin ve ABD'nin acil ateşkes çağrılarına karşın devam ediyor.

Dün UMH yanlısı birlikler Hafter güçlerine karşı “Öfke Volkanı” adını verdikleri karşı saldırıyı başlattı. Askeri sözcü Muhammed Gnounou operasyonun “saldırgan ve yasadışı güçlerden tüm Libya'nın temizlenmesini” hedeflediğini duyurdu.

NATO MÜDAHALESİYLE BAŞLADI

Libya'da 2011'de NATO müdahalesiyle başlayan ve Devlet Başkanı Muammer Kaddafi'nin öldürülmesiyle devam eden kamplaşmaların sonucu ülkede farklı siyasi ve askeri güçler çatışıyor. Ulus devlet niteliğini yitirmiş olan ülkenin zengin petrol kaynakları, emperyalist güçlere vekaleten savaşı sürdüren silahlı çetelerin temel hedefi.

BM raporlarına göre, 75 yaşındaki Mareşal Haftar, cihatçı çetelere karşı konumlanıyor ve Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin desteğini alıyor. TASS'a göre Haftar, “uluslararası toplum" tarafından desteklenen Trablus'taki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne karşı, ülkenin doğusunda seçilmiş bir parlamentoyla birlikte davranan Abdullah El Tani'nin geçici hükümetini destekliyor.