Libya'da meclis güvenlik gerekçesiyle Bingazi'ye taşındı

Merkezi Tobruk’ta olan Libya Temsilciler Meclisi güvenlik gerekçesiyle Bingazi’ye taşındı.

Libya'da Halife Hafter'e bağlı Libya Ulusal Ordusu ve Ulusal Mutabakat Hükümeti arasındaki çatışmalar başkentin güneyinde devam ederken, merkezi Tobruk’ta olan Libya Temsilciler Meclisi güvenlik gerekçesiyle Bingazi’ye taşındı.

Meclis Başkanı Akila Salih, bugün, Bingazi’deki meclis oturumunun açılışında yaptığı konuşmada, “Mutabakat hükümeti milislerin kontrolü altına alındı” ifadeleri ile Libya ordusuna tebriklerini iletti. Dünya ülkelerinin Libya’nın dondurulmuş fonlarını koruması ve silah ambargosunu kaldırması gerektiğini vurgulayan Salih, Trablus’un kurtarılmasından sonraki aşamanın Libya’da kalıcı bir aşama oluşturmak için sandık başına gitmek olduğuna dikkati çekti.

BM: İNSANİ ATEŞKES TALEP EDİYORUZ

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) insani ateşkes çağrısında bulundu. BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric cuma günü New York’ta yaptığı açıklamada, “Savaş devam ediyor. Özellikle şehirde yıkıcı sonuçlara neden olabilecek ağır top kullanımı giderek artıyor. Savaş sivillerin kaçmasını engelliyor. Sağlık personeli ve ambulansların hedef alındığını gördük. Bu tamamen kabul edilemez. Sivillerin güvenli bir şekilde bölgeden ayrılması ve yardımların sağlanması için insani ateşkes talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Öte yandan BM Sözcüsü Rheal LeBlanc “Trablus'un çevresindeki çatışmalardan etkilenen bölgelerde göç artıyor. Çok sayıda aile çatışmalar nedeniyle mahsur kalmış durumda” diyerek, BM’nin güvenlik ve gıda yetersizliğinden endişe duyduğunu ifade etti.

Hafter, kendisine bağlı güçlere "Trablus'u teröristlerden kurtarmak için" taarruz emri vermişti.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.