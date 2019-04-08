Libya'da karşılıklı operasyonlar: 21 ölü, 27 yaralı

Libya'nın başkenti Trablus'ta Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Libya'nın başkenti Trablus'ta Halife Hafter'e bağlı güçler ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne bağlı birlikler arasındaki çatışmalarda 21 kişi öldü, 27 kişi yaralandı.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'nden yapılan açıklamada, Trablus'ta perşembe gününden bu yana süren çatışmalarda 21 kişinin öldüğü, 27 kişinin yaralandığı belirtildi. Ölü ve yaralıların arasında sivillerinde yer aldığı kaydedildi.

Hafter'e bağlı güçlerin 4 Nisan'da Trablus'a yönelik başlattığı operasyonu değerlendiren Ulusal Mutabakat Hükümeti Fayiz es-Serrac, Hafter'in siyasi anlaşmayı bozduğunu ve bunun sert bir cevabı olacağını söylemişti.

Ulusal Mutabakat Hümüketi bugün Hafter'e bağlı birliklere operasyon başlattıklarını duyurmuştu. Karşılıklı çatışmalarda hava operasyonlarının da yapıldığı biliniyor.

Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında NATO tarafından devrilmesinin ardından ülkede büyük iç çatışmalar yaşanmış, cihatçı örgütler Libya'nın büyük bölümünü ele geçirmişti.

El Kaide ve IŞİD dahil olmak üzere pek çok cihatçı örgüt Libya'da varlık göstermeye devam ediyor.

Libya Ulusal Ordusu, sene başından beri yaptığı operasyonlarla ülkede petrol bulunan tüm bölgeleri kontrol etmeyi hedefliyor.