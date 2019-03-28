Libya'da kaçırılan gemi Malta ordusu tarafından karaya çekildi

Libya açıklarında, kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı gemi kurtarıldı.

Libya açıklarında kurtardığı göçmenler tarafından kaçırılan Türk bandıralı yakıt tankeri, Malta Ordusu tarafından düzenlenen operasyonla karaya çekildi. Tankerin, içindeki göçmenler ve mürettebatıyla Malta'ya ulaştığı açıklandı.

Malta Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada geminin ülkenin başkenti Valletta'da bulunan limana çekildiği ve konunun "daha ileri bir soruşturma yürütülmek üzere" polise devredildiğini duyurdu.

İtalyan yetkililer El Hiblu 1 adlı geminin Malta ya da Lampedusa adasına doğru rotasını değiştirdiğini duyurmuştu. Resmi verilere göre gemi Küçükyalı'dan Trablus'a gidiyordu.

Palau bayrağı taşıyan tankerin 11 Mart’ta Türk bir firma tarafından satıldığı ve gemide Türk kaptan ile, 4'ü Hint biri Libyalı altı mürettabat olduğu bildirildi.

Türk Dışişleri'nin kaçırılan gemiyle ilgili devreye girdiği ve ilgili ülkelerle temasa geçtiği öğrenildi.