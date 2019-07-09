Libya'da alıkonulduğu belirtilen 6 Türk gemici İstanbul'a döndü

Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulduğu belirtilen 6 Türk gemici Türkiye'ye döndü. Libya Ulusal Ordusu tarafından alıkonulan 6 Türkiye vatandaşı 1 Temmuz'da serbest bırakılmıştı. Yerel medyada sözkonusu kişiler arasında askeri yetkili ve diplomatların yer aldığı belirtilmişti.

Libya'da Halife Hafter güçlerince alıkonulduğu belirtilen 6 Türk gemici Türkiye'ye döndü.

Libya'nın başkenti Trablus'tan uçakla İstanbul'a gelen Onur Çakır, Mehmet Yılmaz Odabaşı, Eyüp Eryılmaz, Necmettin Demirhan, Eren Çakır ve Birol Kutlu'yu havalimanında aileleriyle Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Murat Tamer karşıladı.

Havalimanında açıklama yapan gemicilerden Mehmet Yılmaz Odabaşı Libya'ya çalışmak amacıyla gittiklerini söyledi ve şunları kaydetti:

"Oraya gittiğimizin 5. günü Hafter'in askerleri denetim yapacaklarını söyleyerek limana geldi. Bizleri karakola davet ettiler. Bizler de herhangi bir şeye sebebiyet vermemek için karakola gittik. Karakola gidince alıkonulduğumuzu öğrendik. Gece yarısına kadar karakolda tutulduk. Dışarıda kalan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Tutulduğumuz kampta sürekli telefonlarımız kontrol ediliyordu. Psikolojik baskı altındaydık" dedi.

Eyüp Eryılmaz da, "6 kişiydik. Bizi tanışacağız diye götürdüler. Bizi esir almışlar. Farkında değiliz. Gece yarısına kadar karakolda tuttular, sonra başka bir kampa götürdüler. Ağır silahlı adamlar bizi tarayacakmış gibi sıraya dizdiler" diye konuştu.

Libya'daki olayın ardından yerel kaynak Al-Marsad, alıkonulan Türkiye vatandaşlarına ait pasaportların görüntülerini yayımlamış, sözkonusu pasaportların çok sayıda üst düzey Türk askeri yetkili ve diplomata ait olduğu görülmüştü. Al-Marsad'a göre, o isimler şöyleydi: Milli Savunma Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Tümgeneral Göksel Kahya, [Akıncı Üssü davasında tanık olarak dinlenen] Tümgeneral İrfan Özsert, Tümgeneral Levent Ergün, İrfan Altındağ, Foça Amfibi Deniz Piyade Tugay Komutanı Tuğamiral Gürsoy Çaypınar ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yavuz.

