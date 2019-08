Libya’da 124 kişiyi taşıyan uçağın yanına füze düştü

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na füze saldırısı düzenlendi. Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminden yapılan yazılı açıklamada, El-Burak şirketi'ne ait uçağın yanına füze düştüğü açıklandı.

Uçaktaki 124 kişinin kurtulduğu öğrenilirken Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Gassan Selame, Mitiga Uluslararası Havaalanı'na yapılan saldırıyı kınayarak Kurban Bayramı yaklaşması nedeniyle ateşkes çağrısı yaptı.

Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil havaalanı durumundaki Mitiga'ya, füze düşmesi veya hava saldırısı nedeniyle uçuşlar zaman zaman durduruluyor. Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.

Maitika air port in #Tripoli shelled by graf rockets today evening .#libya

A disaster nearly committed while travellers were intend to board up to the plane . @UN_Spokesperson @antonioguterres @UN_HRC @UNcoordLibya pic.twitter.com/vp3VsuWTJc

— H.A (@HA_REPORTER) August 3, 2019