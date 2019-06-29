Libya Ulusal Ordusu: Türk yapımı İHA’yı düşürdük, hava sahasını Türkiye'ye kapattık

Halife Hafter’e bağlı Libya Ulusal Ordusu, Türk yapımı bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı. Hafter’in sözcüsü de Türkiye ile Libya arasındaki tüm ticari uçuşların ve Türk gemilerinin limanlara girişinin yasaklanacağını duyurdu.

Libya’nın doğusunu kontrol eden Libya Ulusal Ordusu (LUO) lideri Halife Hafter hava savunma sistemlerinin Trablus’ta BM destekli Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) ait bir insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Hafter İHA’nın Türkiye’de üretildiğini söyledi.

Hafter güçlerine göre, sözkonusu İHA Libya Ulusal Ordusu’na saldırı girişiminde bulunduktan sonra Trablus Havalimanı’na giden yolun üzerinde düşürüldü.

Hafter’in sözcüsü Ahmed Mismari de Türkiye’den başkent Trablus’a herhangi bir ticari uçuşa izin vermeyeceklerini söyledi. Aynı yasağın ülkedeki limanlarda Türk gemilerine de uygulanacağını belirten Mismari, Libya Ulusal Ordusu’nun ülkedeki Türk askeri varlığını da hedef alacağını belirtti.

Diplomatik kaynaklar Türkiye’nin Trablus’taki Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Feyyaz es-Serrac’a İHA ve askeri araç desteğinde bulunduğunu belirtirken, Libya Ulusal Ordusu ise Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır’dan askeri destek alıyor.

Hafter’e bağlı güçler Trablus’un kontrolünü ele geçirememiş ancak hava sahasında kontrolün büyük kısmını sağlamayı başarmıştı. Birçok kez de Trablus havalimanına saldırıda bulunmuştu.

Hafter güçleri Trablus’un güneydoğusundaki Tarhuna bölgesini elinde tutuyor.