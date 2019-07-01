Libya Türkiye'ye karşı seferberlik ilan etti

Libya Temsilciler Meclisi Başkanı Agila Salih İsa, Türkiye'ye karşı genel seferberlik ilan edildiğini açıkladı.
Yerel medyadan kaynaklara göre Salih İsa, Doğu Kuvvetleri Komutanı sıfatıyla Türkiye'den gelen tehditlerine karşı genel seferberlik ilan etti.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yaşanan gerilimin ardından Libya'da gözaltına alınan Türkiye vatandaşlarının serbest bırakılmasını talep etmiş, "Vatandaşlarımızın acilen serbest bırakılmaması halinde bu eylemi yapanlar ‘meşru hedef’ haline gelecek ve sonuçları ağır olacaktır" demişti.