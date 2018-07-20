Libya sahil güvenliği anne ve çocuğunu denizi boğulmaya terk etti

Libya sahil güvenliği, anne ve çocuğunun da aralarında bulunduğu üç kişiyi denizde ölüme terk etti. Olay diğer kişinin sağ kalmasıyla ortaya çıktı.

Libya sahil güvenliği, aralarında bir kadın ve çocuğunun da bulunduğu üç kişiyi Akdeniz'de boğulmaya terk etti.

Proactiva Open Arms isimli İspanyol kurtarma grubu, üç kişiyi Libya'nın 144 kilometre açığında buldu. Anne ve çocuğunun yaşamını yitirdiği, diğer kişininse sağ kurtarıldığı öğrenildi.

Sağ kalan kişi kadının Libya gemilerine binmek istemediğini, bunun sonuçlarından ve işkenceden korktuğunu, sonrasında sahil güvenlik tarafından ölmeye terk edildiğini açıkladı.

Proactiva başkanı Oscar Camos, yaşanan ölümlerin göçmen krizinde silahlı milislerin "çözüm" olarak kullanılmasının sonucu olduğunu söyledi.

Camos, Avrupa'nın "Libya güvenli bir ülkeymiş" gibi davranmalarına da tepki gösterdi. Kurtarma grubu lideri, İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini'nin politikalarının da ölümlere yol açtığını belirtti.

NATO'nun 2011'deki müdahalesinden beri merkezi bir hükümet bulunmayan Libya, sığınmacıların geçiş yolu üzerinde. Sığınmacı akınının askeri güçle engellenmek istemesi ölümler yaşanmasına yol açıyor.