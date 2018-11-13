Libya Konferansı: Türkiye'nin çekilmesi bir şey değiştirmedi

İtalya'da devam eden Libya Konferansı'ndan Türkiye'nin çekilmesini değerlendiren İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, durumdan 'üzüntü duyduğunu' belirterek Türkiye'nin çekilmesinin 'konferansın seyrini değiştirmediğini' ifade etti.

İtalya'nın Palermo kentinde düzenlenen Libya Konferansı'nda Türkiye'yi temsil eden heyetin çekilmesini üzerine açıklama yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, durumdan “üzüntü duyduğunu” belirtti.

Giuseppe Conte, Libya Konferansı'nın kapanışı için düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve beraberindeki heyetle ayrılmasından dolayı üzgünüm. Ancak yaptıkları açıklamayı dikkatle okursanız tepkilerinin İtalya'ya yönelik olmadığını görürsünüz" dedi.

'TÜRKİYE'NİN ÇEKİLMESİ BİR ŞEY DEĞİŞTİRMEDİ'

Türkiye’nin çekilmesinin konferansın seyrini değiştirmediğini belirten Conte, "Libya ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı 30 ülkenin bir araya geldiği bir ortamda bazı sürtüşmelerin yaşanmasının kaçınılmaz olduğunu da" vurguladı.

Dün başlayan konferansa Türkiye'yi temsil etmek üzere giden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin Libya konferansını “derin hayal kırıklığı” ile terk ettiğini açıklamıştı. Oktay ayrılma gerekçesi olarak bu sabah Türkiye'nin yer almadığı ve Rusya, Mısır, Fransa, Cezayir, Tunus ve AB’nin katıldığı gayrı-resmi toplantıyı gösterdi.

2011 yılında Libya’ya yönelik NATO müdahalesinin ardından ülkede savaşın sone ermediği ülkenin batısında BM’nin desteklediği Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti, doğusundaysa Tobruk merkezli Libya Ulusal Ordusu yönetimde bulunuyor. Ülkedeki rakip iki lider bu sabah konferans programı dışında yapılan bir toplantıda İtalyan Başbakanı Giuseppe Conte’nin arabuluculuğunda bir araya geldi.

Afrika’nın en büyük petrol sahasına sahip olan Libya’da siyasi istikrarsızlık nedeniyle petrol üretiminin düşmesi çözüm için uluslararası müdahalelerin artmasını getiriyor.