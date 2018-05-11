Liberman'dan Esad'a tehdit: İranlıları ülkenden at

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'ı tehdit ederek, "İranlıları, Kasım Süleymani'yi, Kudüs Gücü'nü ülkenden at" dedi.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Suriye'ye saldırıların ardından yaptığı açıklamada Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a yönelik konuştu.

Liberman, Esad'a "İranlıları, Kasım Süleymani'yi ve Kudüs Gücü'nü ülkenden at! Onlar senin çıkarına çalışmıyorlar, yalnızca sana zarar veriyorlar" dedi.

Suriye'yi tehdit eden Liberman, "Onların varlığı yalnızca sorun ve yıkım getirecek" açıklamasında bulundu.

Gerilimin sona ermediğini söyleyen İsrailli bakan, "her şeyi olduğu gibi görmemiz gerekiyor" diye konuştu.