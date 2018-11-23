Liberman: Hamas'la absürt bir durum içerisindeyiz

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Hamas'la yapılan ateşkesi ve Gazze'ye petrol ve para girişine izin verilmesini eleştirerek, 'Hamas'la absürt bir durum içerisindeyiz' dedi.

Eski İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, Gazze sınırındaki Sderot'ta konuştu.

Hamas'la ateşkes sebebiyle görevinden istifa eden Liberman, "Dün Hamas konusunda ne kadar absürt bir durumda olduğumuzu gördük" dedi.

"Güvenlik güçleri Batı Şeria'da bir Hamas terör hücresi çökerttiler, bu hücre Gazze'den yönetiliyordu ve İsrail'de önemli bir saldırı gerçekleştirecekti" diyen Liberman, bu durumda Gazze'ye "Katar petrolü ve parası girdirilmesinin akıl almaz olduğunu" savundu.

İsrail'in mevcut politikasını eleştiren Liberman, "Siyasi durum değişene kadar güneyde, Sderot'ta kalacağım" ifadelerini kullandı.

Liberman'ın istifasıyla birlikte İsrail'de erken seçim ihtimali oluşmuştu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, erken seçimi engellemeye ve koalisyonda kalan partileri bir arada tutmaya çalışıyor.